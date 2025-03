This is a backup of the index by name from the List of Transcripts 2021-2023. The list is not complete. If you’re new to this Substack I invite you to read more at “What’s This All About?”— TB

NAMED INDIVIDUALS

(For unnamed individuals, please scroll on down.)



911 Jeddi (Chris) — 5-1-23; 9-1-21; 7-1-22;



A -

Abernethy, George— Feb-1-22;

Abernethy, Janet— Feb-1-22;

Abu-Hijleh, Jessica — Jun-15-23;

Adams, Eric —Dec-28-23;

Adams, Scott—Feb-15-23;

Adler, Steve — Jun-18-23;

Aguirre, Abrien — Aug-15-21;

Ajaz, Dr. Ali — Jan-1-23;

Albanese, Anthony — Aug-1-22;

Alexander, Dr. Paul — Feb-1-22; Apr-1-22; Jun-9-22; Jun-15-22;

Alexander, Sandra — Dec-31-23;

Alicia (Nurse) — Feb-15-23;

Allen, Benjamin — Feb-15-23;

Allen, Richie — Mar-15-23;

Allen, Vonnie — Apr-1-23;

Alleyne, Virginia — Sep-15-22;



Amanda, Joy — Sep-9-22;

Andersen, Kristian— Sep-15-23;

Anderson, Christine — Nov-15-21; Nov-15-21; Nov-1-22; Oct-1-23;

Anderson, Dr. Stephan— Mar-15-23;

Andrews, Daniel— Aug-1-22;

Ann — Nov-1-21;

Annalisa (Nurse) — Jun-1-23;

Antic, Alex— Dec-1-22;

Atkins, Brandon — Nov-15-21;

Audra (see Morgan, Audra)



B -

Babet, Ralph — Nov-1-23;

Bagley, Larry (Lawrence) — Sep-1-21; Nov-15--21;Nov-15-21; Dec-1-21; Dec-15-21; Dec-15-21; Dec-15-21;

Baker, Danielle, RN— Feb-1-23;

Baker, Nat—Sep-15-22;

Baldoz, JM — Jul-1-22;

Bannon, Steve — Jun-15-22; 10-15-22;

Banome, Bobby — Sep-15-22;

Barcavage, Shaun —Nov-15-21; Feb-1-23;

Baric, Ralph — Oct-15-23;

Barnes, Bobby— Nov-15-23;

Barry (of Wake Up Eire) — Dec-15-23;

Barton, Katie — Dec-15-21;

Bashaw, Mark— Oct-15-23;

Basseon, Jacco — Jun-15-22;

Batista, Cely — Sep-15-22;

Bay, Dr. William — Jun-15-22;Aug-1-22; Dec-1-22;Dec-13-24;Dec-13-24;

Beaudoin, John — Jun-15-23; Dec-1-23;

Beckmeyer, John — Sep-15-23;

Beever, Julie — Sep-1-21;

Belinda —Aug-15-22;

Belland, Nichole —Nov-1-21; Nov-1-21; Mar-15-23;

Belle, Lena— Dec-15-21; Jan-1-22;

Benavides, Albert (Welcome the Eagle)— Jun-15-21; Jul-1-21; Apr-15-23; Oct-1-23 ; Sep-24-24;

Bergeron, Dr. Rhett— Mar-1-23;

Berman, Heather—Sep1-21;

Bev (in Calgary)— Mar-15-23;

Bhakdi, Dr. Sucharit—Oct-1-21; Aug-15-22;

Bhargava, Dr. Aditi— Nov-15-21;

Bhula, Dr. Raj— Nov-1-23;

Biden, Joe — Aug-1-22;

Bishovsky, Mark— May-1-22;

Biss, Dr. Kimberly— Nov-1-22; Nov-15-23;

Bitner, Ginger—Nov-1-22;

Black, Maverick—Jul-1-22;

Blackwell, David— Aug-15-23; Sep-1-23;

Blakeman, CC—Mar-1-23;

Blighe, Derek— Dec-15-23;

Blind Joe—Nov-15-21;

Bluford, Angie White— Feb-1-23;



Boersma, Tiffany— Dec-15-23;

Booras, Julie— Nov-1-21; Nov-1-21; Jun-15-23;

Borland, Erin— Jun-15-23;

Borowicz, Stephanie— Nov-15-21;

Botari, Terri— Apr-15-23;

Bowden, Dr, Mary— Feb-1-22;

Bowser, Muriel— Apr-1-23;

Boyd, Fred —Feb-15-23;

Brad—Feb-15-23;

Bram—Dec-1-21;

Branigan, Eithne— Oct-1-22; Jun-15-23;

Breed, London— Jul-1-23;

Brenda (Nurse)— Sep-15-22;

Brewer, Gale A. — Sep-15-22; Sept-15-22; Sep-15-22; Sep-15-22; Sept-15-22; Sep-15-22;

Bridgen, Andrew—Dec-15-22; Apr-1-23; Sep-15-23; Nov-1-23;

Bridle, Dr. Bryam— Jun-1-21; Nov-1-21;

Brinkley, Dr. Avery — Dec-31-23;

Brinkmeyer, Haley Link —Nov-15-21;

Broadbent, Russell— Feb-15-23;

Brody, Dr. Mark— Oct-1-23;

Brown, Andy Barry — Feb-15-23;

Brown, Gayle— Mar-15-23;

Brown, Kathleen — Apr-1-22;

Browne, Shannon — Dec-15-23;

Buckley, Michelle— Mar-15-21;

Buckley, Shawn— Apr1-23; May-1-23; Jun-1-23; Jun-1-23; Jun-1-23; Jun-1-23;

Buccolla, Theresa — Nov-1-22;

Buckhaults, Dr. Phillip— Oct-1-23;

Buettner, Tawney— Sep-15-22;

Burkhardt, Dr. Arne— Dec-31-23;



C -

Cabrini— Jan-1-23;

Cahill, Dolores— Jan-1-23; Sep-1-22;

Cameron, Carla— Feb-20-25;

Cameron, Doug — Nov-15-21;Feb-20-25;

Campbell, Dr. John— Nov-1-22; Dec-1-22;Apr-1-23; Apr-1-23;

Carlson, Tucker— Jul-1-23;

Cartland, Dr. David— Jan-1-23;

Caroll, Dr. Vincent— Sep-15-21;

Carrie (Justice for Vaccinated Tour)— Nov-1-22; Nov-1-22;

Carrie (Milo's mom)—May-1-22;

Chamber, Dr. Peter— Feb-1-22;Nov-1-23;

Chanel, Sam— Sep-1-23;

Chapman, Stuart— Nov-1-23;

Cherry, André— Mar-15-23;

Cherry, Christian— Mar-15-23;

Childers, Bob— Jun-15-23;

Chope, Sir Christopher— Nov-15-22; Nov-15-22; Apr-1-23;

Chrastina, Sarah— Feb-15-23;

Chris (see 911 Jeddi);

Chu, Li— Jun-1-22; Jun-1-22;

Cicero-Wimer, Luc— Jun-1-22;

Claire (yoga teacher)— Dec-1-22;

Clark, Tammy— Sep-15-21; Feb-15-22;

Clyde (injured)— Nov-1-22;



Cole, David Lurnpa—Dec-1-21;

Cole, Dr. Ryan— Feb-1-22; May-15-22; Sept-15-22; Oct-1-22; Dec-15-22; Dec-15-22;

Collins, Francis—Sep.15-23;

Connell, Greg— Sep-15-23;

Connors, Rosemary— Sep-1-22; Oct-15-22;

Conrad, Deborah— Dec-1-21;

Consuelo— Sep-1-22;

Cook, Robert Hugh— Oct-15-23;

Cotton, Bob— Sep-1-22;

Cowie, Dr. Charlotte— Nov-15-23;

Cox, Bobbie Anne— Nov-15-22;

Craig (NYC worker)— Sep-15-22;

Craig, Dr. Clare— Jul-1-22; Jan-1-23; Nov-15-23;

Crerend, Daniel— Sep-15-22;

Crews, Rayond J. — Nov-15-23;

Cribb, Stephen— Nov-1-22;

Czebiniak, Taras— Sep-15-22:



D -

Dahlstrom, Jan—May-1-22;;

Dalgleish, Dr. Angus— Jan-1-23;

Dalmau, Gabriel— Sep-15-22; Dec-31-23;

Darlington, Kim— Feb-15-23;

Daszak, Peter—Sep-15-23; —Oct-15-23;

Dave (brother of Lorna Noonan)— Jun-15-23;

David (tinnitus)— Jan-1-22;

Davies, Philip— Nov-1-23;

Dawson, Chris— Oct-15-23;

de Blasio, Bill— Jul-1-23;

de Brun, Dr. Marcus— Sep-15-21;

DeCoste, David— Jun-15-23;

de Garay, Stephanie— Jul-1-21; Nov-15-21; Nov-15-21;

de Garay, Maddie— Jul-1-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Dec-15-21; Mar-15-22;

de la Rosa, Carmen— Dec-31-23;

Demaray, Laura— Dec-15-23;

Demings, Jerry— Oct-15-21; Nov-1-22; Dec-1-22;

Dennis, Audrey— Sep-15-22;

DePriest, A.J.— May-15-22;Aug-15-22;

DeSantis, Ron— Dec-15-23; Dec-15-23; Dec-15-23; Dec-15-23; Dec-15-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23;

Desmet, Mattias—Dec-15-21; Jul-15-23; Nov-15-23;

Desselle, Angelia Gipson—Jun1-21; Apr-15-22;

DeVore, Dr. Karen— Oct-1-23;

Diab, Catherine—Sep-15-22;

Diamond, Jeff—Jul-15-22;

Dierdre—Dec-1-22;

DiPaulo, Carol—Dec-15-23;

Dirt, Joe— Dec-15-22;

Dixon, Danee—Nov-15-22; Feb-1-22;



Dobbs, Kristi— Jul-1-21;

Dodson, Sam— Aug-15-21;

Dolan, Christine—Jun-1-22; Nov-1-22;

Donato, Francesca— Nov-15-21;

Doonie— Oct-1-22;

Doshi, Dr. Peter— Nov-15-21;

Dowd, Ed—Mar-15-23;

Dougherty, Mari, RN— Jun-15-21;

Doyle, Ingi— Sep-15-23;

Dreisbach, Christopher—Dec-15-23;

Dressen, Brianne— Jul-1-21; Nov-15-21; Dec-15-22;

Dubé, Dr. Sam— Jul-1-22;

Duffield, Barry— May-1-23;

Dundas, Leigh— May-1-21; Jun-1-21; Dec-1-22;

Dunn, Cassandra— Jul-1-22;

Dupree, Wayne—Oct-1-21;

Durant, Peter— Jun-15-23;



E -

Echols, Michael Charles— Nov-15-21; Dec-1-21;

Edan, Dave— Dec-15-23;

Ellery, Sue— Oct-15-23;

Ellwood, Eddy — Oct-1-21;



Emord, Jonathan— Feb-1-23;

Escobar, Miguel A. — Aug-15-21;

Estes, Kristie— May-1-22;

Evans, Dr. Elizabeth—Jan-1-23;

Eulenberg, Alex—Apr-15-23; Apr-15-23 ;

Eulenberg, John—Apr-15-23;

Evans, Debi — Dec-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22;



F -

Faella, Christina — Sep-15-22;

Faithfull, Brenton—Oct-15-22;

Fareed, Dr. George— Nov-15-21;

Farella, Dr. Angie — Aug-1-22;

Farrar, Jeremy — Sep-15-23;,

Fauci, Dr. Anthoy— Oct-15-21; Jun-1-22; Aug-1-22; Apr-1-23; Sep-15-23; Oct-15-23;

Feeley, Dr. Martin—Sep-15-21;

Fenton, Dr. Norman—Feb-15-22; Mar-15-23;

Ferguson, Jim— Feb-1-24;

Fin (Off-Grid Ireland Podcast)— Jan-1-23;

Fischer, Harry— Dec-15-23 ;

Fleming, Dr. Richard— Dec-1-22; ;

Fletcher, Nathan—Sep-15-22; Sept-15-22; Sep-15-22;

Flynn, Brian— Sep-15-22;



Fogherty, Brendan— Sep-15-22;

Follmer, Greyson— Apr-15-23;

Forbes, Dr. Anna— Jan-1-23;

Forest Mommy— Feb-15-23; Feb-15-23;

Forgione, Frances— Jun-15-23;

Forte, Tabitha— Sep-15-22;

Foster, Anna— Feb-15-22;

Foster, Stephanie— May-1-23;

Fraiman, Dr. Joseph— Mar-15-22;

Franz, Susan, RN— Apr-1-23; Aug-15-23;

Frederickson, Shaun— Sep-1-22; Sep-15-22;

Friend, Neshma (Micropixie)—Sep-1-21; Oct-1-22;

Fry, Kim— Feb-15-23;

Fuellmich, Reiner— May-15-22;

Furey, Dr. Sheila — Feb-1-23; Feb-1-23; Apr-1-23; Jun-15-23; Jun-15-23;

Fusaro, Robert— Feb-1-23;



G -

Gadde, Vijaya — Feb-15-23;

Galloway, Trudi— Mar-15-23;

Gavin, Edward— Oct-15-21;

Gamboa, Dr. Daniella—Jan-1-22;

Garcia, Dr. Emanuel— Feb-15-22; Dec-15-22;

Gardner, Stephen J.—Oct-1-22;

Gavin (mask tester)— Feb-15-22;

Gavin (Off-Grid Ireland Podcast host)— Jan-1-23;;;

Gazda, Dr. Suzanne— May-1-23;

Gershman, RN, Michelle— Nov-1-22;

Gillick, Edel—Dec-15-23;

Gina, RN— Sep-1-21;

Gleason, Sarah— Feb-1-23;



Goff, Joyce — Feb-1-23;

Goldberg, Whoopi— Jul-1-23;

Goodman, Jeff and Pamela— Nov-1-21;

Goodrich, Sue— Dec-1-21;

Goodsir, Conrad (see RC);

Gotze, Caitlin—Feb-15-22;

Graham, Courtney— Nov-1-21;

Granucci, Christian— Sep-1-21;

Greene, Marjorie Taylor—Nov-15-23;

Gregson, Taryn—Oct-1-22; Feb-15-23;

Griffith, Michael Gray— May-1-22; May-1-22; Jun-1-22; Jun-1-22; Jun-15-22; Jul-1-22; Jul-1-22; Aug-1-22; Aug-1-22; Aug-1-22; Aug-1-22; Aug-15-22; Dec-1-22; Mar-1-23;

Guetzkow, Dr. Josh—Nov-1-21; Sep-15-23;

Guffanti, Dr. Stephen— Nov-1-22;

Gunn, Brady— Apr-1-21;

Gunn, Liz—Dec-15-21; Apr-15-22; Jul-15-22; Oct-15-22; May-1-23; ;



H -

Hahn, Maija— Dec-1-23;

Hall, Peggy—Aug-1-21; Apr-1-21; Oct-1-22; Nov-1-22;

Hallett, Baroness Heather—Nov-15-22;

Hamilton, Michael— Sep-15-22;

Hanie, Chris—Sep-15-23;

Hardy, Rebecca— Jul-1-22;

Harold (National Citizens Inquiry)— Mar-1-23;

Harrison, Brian— Sep-15-23;

Hartman, Dan—Sep-15-22;

Hartman, Sean—Sep-15-22;

Hasegawa, Mona— Feb-1-22;

Haviland, Thomas— Sep-15-23; Sep-15-23; Feb-15-23;

Hayden, Candace—Jun-1-21;

Haynes, Ben— Dec-1-23;

Heart— Oct-1-22;

Heaton, Tim— Sep-15-22;

Henry, Barbara— Apr-1-23;

Henry, Dr. Bonnie—Oct-1-21; Dec-15-21;

Hertzy, Dr. Danise— Apr-1-22;

Hicks, Alison— Apr-15-23; Apr-15-23;

Higgins, Clay— Nov-15-23;

Hines, Jill Dillingham— Sep-1-21;

Hinton, Dr. Tony—Jan-1-23;

Hirschman, Richard—Feb-1-22; Feb-15-22; Dec-1-22;



Hochul, Governor Kathy— Nov-1-22;

Hodgkinson, Casey— Dec-15-21;

Hodkinson, Dr. Roger— Oct-15-22;

Hoffe, Dr. Charles— Oct-1-21;

Hofman, Laura— Sep-15-22;

Holden, Robert— Sep-15-22;

Holland, Nikki Anne—Nov-1-22;

Holmes, Edwin—Sep-15-23;

Holub, Sara— May-1-21;

Hom, Dr. Stanton —May-15-21;

Hood, Graham— Sep-15-21; Mar-15-24;

Hooker, Brian, PhD—Jun-15-22;

Hooker, Wallace— Sept-15-22;

Horak, Dr. Jeff— Nov-1-21;

Hosea, Jeremiah—Oct-1-24;

Hotez, Dr. Peter— Oct-1-23;

House, Lyndsey— Oct-1-23;

Howard, Erin—Feb-1-22;

Huang, Dr. Michael— Apr-15-22;

Hubmer-Mogg, Dr. Maria— Sep-15-23;

Hudak, Taylor—Dec-31-23;

Hudson, Abraxas—Sep-1-21; Mar-15-23;

Hulkower, Danny— Sep-15-22;

Hultgren, Britta— Feb-1-23;

Hunter, Greg—Oct-1-22; Apr-15-23; Dec-31-23;

Hymens, Peter— Apr-15-23;



I -

Igan, Max— Oct-1-21;



J -

Jackie (in Ireland)— Jun-15-23;

James (in Australia)—May-15-22;

James, CNA— Feb-1-21;

James, Tim— Dec-1-23;

Janet (Nurse in Toronto)— Sep-15-22;

Jean, Catherine, RN—Sep-15-22;

Jeff (mask tester)— Feb-15-22;

Jefferey, Laura— Apr-1-23;

Jennifer (National Citizens' Inquiry)— Mar-1-23;

Jensen, Tori, RN—Nov-15-21;

Jensen, Meriann— Feb-15-22;

Jensen, Dr. Scott—Apr-1-22;

Jerm (see Nell, Jeremy);

Jimmy, Nurse— Feb-1-22;



Johnson, Senator Ron— Dec-9-20; Jul-1-21; Jul-1-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Nov-15-21; Feb-1-22; Feb-1-22; Feb-1-22; Feb-1-22; Feb-1-22; Feb-1-22; Feb-1-22; Feb-1-22; Sep-1-22; Dec-1-22; Feb-1-23;

Johnson, Judea— Oct-1-22;

Johnson, Bonita— Sep-15-22;

Johnson, Boris— Jul-1-23;

Jones, Cathy—Mar-15-23;

Jones, Dr. Ros— Jan-1-23;

Jordan, Ruma— Feb-1-22;

Joven, Javier—Sep-15-23;

Joy, Amanda— Sep-15-22;

JVT— Oct-15-23;



K -

Kaczmarski, Laura — Dec-1-21;

Kandinov, Peter —Sep-15-22;

Kane, Michael— Dec-31-23;

Kanter, Dr. Joe— Nov-15-21;

Kasner, Laura —Feb-15-23; Sep-15-23; Sep-15-23; Sept-15-23;

Kathrada, Dr. Naseeba—Mar-1-23;

Kearns, Bridget— Jun-15-23;

Keefer, Dawn— Nov-15-21;

Kelley, Mary, RN— Jun-15-23;

Kelly, Hermann—Nov-15-21 ;

Kelly, Kristen Meghan—Sep-15-21;

Kelly, Megyn—Dec-15-23;

Kelly, William J.— Apr-1-23;

Kennedy, Jennifer— Oct-1-23;

Kennedy, Raelene—Feb-15-22;

Kennedy, Robert F.—Jul-1-21; Dec-15-21; Dec-15-21; Jul-15-22;Sep-1-22; Oct-15-22; Oct-15-22;

Kervick, Kevin— Dec-31-23;

Kheriaty, Dr. Aaron—Feb-1-22; Jun-15-22;

Kiladitis, Bonnie Skala—Sep-15-22;

Killelea, Patrick— Apr-15-23;

King, Nicky Rupright—Dec-1-22;

Kirsch, Steve— Jun-15-21; Dec-1-21; Dec-15-21; Jan-15-22;Feb-1-22;Feb-15-22;Mar-15-22;Mar-15-22;Sep-15-22; Nov-1-22; Nov-15-22;Dec-1-23;

Kline, Deanna, RN— Feb-1-23;



Koh, Iris—Jan-1-23;

Kohler, Marian — Sep-15-22;

Kory, Dr. Pierre—Nov-15-21; Jun-1-22; Feb-1-22;Jan-15-23;

Kozis, Billy— Sep-15-22;

Krengle, Toni— Jul-15-22;

Kris, Dr.—Jun-1-21;

Kristen, Nurse— Feb-15-23;

Kruger, Danny— Nov-15-22; Nov-1-23;

Kunadhassan, Dr. Jeyanthi— Dec-15-22;

Kunstler, James Howard— Mar-15-23;



L -

Ladapo, Dr. Joseph —Mar-15-22;

Landers, Nicole — Nov-1-22;

Landry, Jeff— Dec-15-21; Dec-15-21;

Lang, Dr. Walter—Dec-31-23;

Langham, Professor Robyn— Oct-15-23;

Larter, John— Mar-15-24;

Lapie, Kimber— Dec-1-22;

Lapolla, Tom— Sep-15-22;

Lapworth, Dr. Caroline— Jan-1-23;

LaTulippe, Dr. Steve— Oct-15-22;

Latypova, Sasha—Nov-1-22; Nov-15-22; ;

Lawrie, Dr. Tess— Feb-1-23;

LeBoeuf, Heather— Nov-15-21;

Le Bon, Gustav—Nov-15-23;

Lee, Dr. Patricia—Nov-15-21; Feb-1-23;

Lena, Tessa—Apr-1-22; Oct-1-23;

Lenzkes, Dr. Brian— Feb-1-23;

Leonard, Dr. Lori— Apr-1-23;Jun-15-23;

Letellier, Desiree (and father Robert)— Jun-15-23;

Le Tissier, Matt— Aug-1-22; Feb-1-23; Nov-15-23;

Letten, Phil— Jul-15-23;

Lightfoot, Lori— Apr-1-23; Jul-1-23;

Lindsay, Dr. Janci— Sep-15-22; Oct-1-23;

Lindsay, Tricia— Feb-1-22;

Link, Shauna— Nov-15-21;

Littell, Dr. John—Oct-1-21; Nov-1-22;

Liosatos, John—Dec-1-22 ;

Lipkin, Ian—Oct-15-23;

Lira, Gonzalo—Feb-15-23;

Liu, John— Jul-1-22;

Lizzie (nurse)— Jun-1-23;



LoBiado, Scott— Jan-1-22;

Locriccho, Stephanie— Aug-1-22;

Loftus, Amy— Nov-15-21;

Logason, Frosti— Nov-15-23;

Long, Lt. Col. Theresa— Nov-15-21; Feb-1-22;

Lopez, Erika (and James)—Nov-15-22;

Louise (poet)— Dec-15-23;

Lucero, Eric— May-1-22;

Luczak, Anthony— Dec-15-21;



M -

Macari, John D— Sep-15-22;

Mace, Nancy— Feb-15-23;

Madej, Dr. Carrie— May-15-22;

Maines, Kathy— May-1-23;

Makis, Dr. William— Nov-1-23; Dec-1-23;

Male, Dr. Viki— Nov-15-23;

Malhotra, Dr. Aseem— Nov-15-23;

Malik, Dr. Ayiesha— Jan-1-23;

Malthouse, Dr. Stephen—Nov-1-22; Nov-1-22;

Malone, Dr. Robert — Jun-15-21; Dec-15-21;

Mandy—Oct-15-23;

Manookian, Leslie— Aug-15-21; Jun-1-22;

Manriquez, José— Dec-15-22;

Mansell, Megan—Jul-1-21;

Marble, Dr. Ben— Dec-15-23; Dec-31-23;

Maria in Australia— Jun-15-22;

Marik, Dr. Paul— Jun-1-22;

Marks, Julia— Dec-15-23;

Marks, Dr. Peter— Nov-15-21; Feb-1-23;

Marquis, Dr. Dave— Oct-15-22;

Marshall, Rosie—Nov-15-23; Dec-1-23;

Martin, Allen— Jan-15-23;

Martin, RN, Collette— Dec-15-21;

Martin, Dr. David E.— Mar-15-23; May-15-23; Sep-1-23; Oct-15-23;

Martin, Shane— Sep-15-21;

Martin, Taylor— Jan-15-23;

Martin, Trista— Jan-15-23;

Martinez, Sandra— Sep-1-22;

Martindale, Dr. Fiona— Jan-1-23;

Massie, Thomas— Aug-1-22; Oct-1-22;

Mastriano, Doug— Nov-15-21; Mar-15-22;

Matt in a Hat— Oct-1-22;

Matta, Mark— Sep-15-23;

Mayer, Alix— Dec-15-21;

McAllister, Bronwyn—May-1-22;

McCann, James Donald Forbes—May-15-23;

McCarthy, Brianna— Dec-1-23;

McCartney, Major Tony—Aug-1-22;

McCloskey, Dr. Anne—Jul-15-22; Sep-15-22;

McCloud, Jenny— Jun-15-23;

McCullough, Dr. Peter— May-1-22; May-1-22; May-15-22; Jul-1-22; Jul-1-22; Jul-1-22; Oct-1-22; Oct-1-22; Oct-15-22; Nov-15-22; Mar-1-23; Mar-1-23; Sep-15-23; Nov-1-23; Dec-15-23;

McConnell, Senator Mitch—Sep-1-23;

McConnville, Dr. Michael— Sep-15-21;

McDavis, Amy— Apr-15-22;

McFadden, Cassandra— Sep-15-22;

McGhee, John— Jan-1-23;

McInnes, Dr. Brian— Feb-15-23;

McIntosh, Rachael L.— Jan-15-22;

McKernan, Kevin— Jun-15-23; Dec-1-23;

McKinney, Melissa, RN— Dec-1-21;

McMinn, Cara— Oct-15-22;

McVey, Esther—Nov-1-23;

Medina, Sophy—Feb-1-22; Sep-15-22;

Megan (in Florida)— Dec-15-23;

Mejia, Bernadette— Sep-15-22;

Mekeland, Shane—May-1-22;

Melanie (from Arkansas)—Jan-1-22;

Mendenhall, Warner— Apr-15-23;

Meredith, Nurse—Jun-15-23;

Meredith, Dan— May-15-22;

Michelle (vaccine injured)— Aug-1-22; Nov-1-5-22; Dec-1-22; Dec-15-22; Dec-15-22;

Micropixie (see Friend, Neshma);

Mikovits, Dr. Judy— Sep-15-22;

Miller, Anne— Dec-1-22;

Miller, Mark Crispin—Dec-31-23 ;

Mills, Tracey— Mar-1-23;

Minaj, Nicki—Oct-1-21;

Mitchell, Alex— Apr-1-22;

Miyumi— Sep-15-22;



Mo, Anthony—Apr-15-22;

Mohamen, Shabnam Palesa— Aug-15-22;

Monroque, Imoya— Sep-15-22;

Moon, Dr. Renata—Dec-15-22; Dec-15-23;

Morgan, Audra—Sep-1-22; Sep-15-22;

Morić, Hrvoje— Apr-1-23;

Morley, Monique— Dec-1-21;

Morrissey, Dr. Pat— Sep-15-21;

Morrow, Alison— Feb-1-22;

Muamba, Fabrice— Nov-15-23;

Mumper, Dr. Liz— Jun-15-22; Dec-1-22;

Munsamy, Terrance—Jun-15-22;

Murran, Maeve— Sep-1-22; Sep-1-22; Jun-15-23;

Musso, Dr. Angela— Jan-1-23;

Myers, Patty— Nov-1-22;

Myers, Tony— Nov-1-22;



N -

Nail, Branden— Sep-1-23;

Nanda, Dr. Seema— Jan-1-23;

Nebezchleba, Nicole— May-1-22;

Nell, Jeremy— Jul-1-22;

Nemeroff, Nick— Jul-1-22;

Newell, Suzanna— May-1-22; May-1-22;

Newman, Alex— Dec-31-23;

Newsom, Gavin— Jul-1-23;

Nicole, Nurse—Dec-31-23;

Nigut, Ron— Mar-1-23;

Nikki (mother of vaccine-injured daughter)— Mar-15-23;



Noel, Dr. Ted— May-15-22;

Noonan, Lorna— Jun-15-23;

Northrup, Dr. Christiane— Aug-1-21;

Nurse Erin (see Olszewski, Erin, Nurse);

Nurse Meredith (see Meredith, Nurse);

Nurse Jimmy (see Jimmy, Nurse);

Nurse Susan (see Susan, Nurse);



O -

Oberle, Kelly-Sue— Dec-1-22;

Offit, Dr. Paul— Sep-1-22; Oct-15-22;

Olivera, Christine— Nov-1-22;

Olivierre, Mawuli— Sep-15-22;

O'Looney, John— Oct-1-21; Dec-15-21; Jul-1-22; Nov-1-22; Nov-15-22; Jan-1-23;Nov-1-24;

O'Loughlin, Aisling— Sep-15-23; Oct-1-23;



Ó Nualláin, Seán— Oct-1-23;

Olszewski, Erin —Apr-15-22; Apr-15-23;

O'Reilly, Sarah—Dec-15-23;

O'Rourke, Lauren—Sep-15-22 ;

Openshaw, Robyn— May-15-21; Dec-15-23;

Orfanos, Michelle—Jun-15-23;

Oshinski, Mark—Jun-1-22; Apr-1-23;

Oskui, Dr, Ramin— Dec-9-20;

Oxford, Michael (Santa Cruz Mountain Goat)—Feb-15-23; Feb-15-23; Feb-15-23;



P -

Paardekooper, Craig— Jan-15-22; Mar-1-22; Apr-1-22; Nov-1-22;

Packer, Janice— Jul-15-22;

Palevsky, Dr. Lawrence B— Jun-15-22;

Palmer, Dr. Michael— Nov-1-21;

Park, Dr. Christina—Sep-1-21;

Parotto, Tiffany— Feb-15-23;

Parus, Tanya— Dec-31-23;

Patterson, Dr. Dean—Jan-1-23;

Pavelek, Katarina—Jun-15-23;

Paydar, Sussan— Jun-15-23;

Pearce, Carol—May-1-23;

Pelekai, Kaimi— Sep-1-21;

Pelosi, Nancy— Jul-1-23;

Peniazek, Dr. Norman— Jun-1-22;

Perro, Dr. Michelle— Feb-15-22; May-1-22;

Peter (in the park with his yellow T-shirt)— Aug-1-21;

Peters, Michael— Aug-15-23;

Peters, Stew— Dec-1-22;

Peters, Tori— Dec-1-21;

Petty, Stephen— Apr-15-22;

Peschier, Marva— Oct-1-21;

Philip (protesting in Dublin)— Oct-1-23;

Piki— Sep-15-23;



Popper, Dr. Pam— Mar-15-22; Feb-1-23; Sep-22-23; Oct-15-23;

Pottorff, Richard— Nov-1-22;

Priester, Dr. Sally— Jan-1-23;

Prince, Justin—Feb-1-23;

Pruyne, Doc—Jun-15-23;

Purdy, Viki—Dec-15-23;



Q -

Quiles, Raquel—Nov-1-22;

Quinter, Alexa— Feb-15-22;



R -

Rachel (in New York City)— Sep-15-22;

Rae (in Australia)— May-1-22;

Raine, June—Nov-1-22; Dec-1-22; Nov-1-23; ;

Rake, Dr. Christopher— Sep-15-21; Oct-15-21;

Ralph, Dr. Billy— Sep-15-21; Jan-1-23;

Ram, Denis— Mar-15-23;

Ramaswamy, Vivek— Dec-15-23;

Ramirez, Ernest— Nov-15-21; Nov-15-21; Apr-15-23;

RC (Goodsir, Conrad)— Jun-1-21;

Reed, Mike— Feb-15-22;

Rees, Hedley— Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22; Nov-1-22;

Reider, Dr. Sandy— May-15-23;

Rempfer, Jannette, RN— Oct-15-23; Oct-15-23; Oct-15-23;

Renee (in Australia)— May-1-22;

Rennick, Senator Gerard— Jan-1-23; Apr-1-23; Sep-14-23; Nov-1-23;

Renz, Thomas— Feb-1-22; Jun-15-23;

Rettig, Erin Greene— Nov-1-22;

Rettig, Daniel—Nov-1-22;

Reynolds, James—Aug-15-23 ;

Rhodes, Erin— Sep-15-21;

Rice, Christina— Jun-15-23;

Rice, Lily— Jun-15-23;

Risch, Dr. Harvey— Feb-1-22; Mar-15-23; Dec-1-23;



Roberts, Abi— Mar-15-23;

Roberts, Senator Malcolm— Oct-15-23;

Rochelle—Nov-15-22;

Rodriguez, Kellai—Nov-15-21; Oct-1-22;

Rogers, Toby— Jun-15-22;

Roguski, James— Jul-1-21;

Rohde, Wayne— May-1-22;

Romney, Everest— May-15-21;

Roos, Rob— Oct-15-22;

Rose, Brian— Oct-15-22; Oct-15-22;

Rose, Dr. Jessica— Apr-15-22;

Ross dah Boss— Nov-15-22; Sep-1-23; Sep-1-23;

Rowland, Adam— Dec-1-22; Jan-15-23;

Ruby, Dr. Jane—Feb-1-22; Apr-1-23;

Ruettgers, Ken—Jul-1-21; Sep-15-21; Apr-1-22; Apr-15-23;

Ruettgers, Sheryl— Jul-1-21;

Russo, Victoria— Dec-31-23;

Ryan, Mike— Sep-15-23;

Ryan, Steph— Nov-1-21;



S -

Sakamoto, Carrie— Nov-15-22; Oct-1-23;

Sally (in Australia)— Aug-1-22; Aug-1-22; Aug-1-22; Aug-1-22;

Sansone, Dr. Joseph— Feb-15-22; Aug-15-23; Sep-15-23; Sep-15-23;

Santangelo, Jane— Aug-15-23;

Sauer, Dr. Mark— Aug-15-23;

Schaefer, Candice, Dr.—Aug-15-21;

Schirmacher, Dr. Peter— Mar-15-22;

Schneider, Sally— Jul-15-21;

Schooler, Dr. Daria— Jul-1-22;

Schroeder, Dr. Richard— Dec-31-23;

Schweit, Paul— Sep-15-22;

Sears, J.P. — Feb-1-22;

Seller, Gail— Oct-1-22; Dec-1-22;

Selkie— Oct-1-23;

Seth, Dr. Rohaan— Jan-1-23;

Shamp, Senator Janae— Nov-1-23;

Shannon, Suzie— Mar-1-23;

Sharon (injured)— Jun-15-21;

Sheila (in Florida)— Dec-31-23;

Shelly (vaccine injured)—Feb-1-22;

Shep, Daniel— Dec-1-21;

Sheridan, Thomas— Jun-15-21;

Sherwood, Suzanne— Sep-15-23;

Shelton, Dr. Matt— Dec-15-22;

Sheehan, Frances—Sep-1-22; Sep-1-22;

Shimabukuro, Tom—Sep-15-22; Feb-1-23; Feb-1-23;

Shoemaker, Dr. Chris—Sep-1-22; Sep-15-22; Sept-15-22; Sep-15-22; Sep-15-22; Dec-15-22; Jun-1-23; Jun-1-23; Jun-1-23; Jun-1-23; Feb-1-24;

Shulhin, Nick—Feb-1-22;

Shulman, Dr. Sarah— Jun-15-23;

Sigoloff, Dr. Sam— Feb-1-22; Feb-15-23; Sep-15-22; Jun-15-23; Jun-15-23; Oct-15-23; Oct-15-23; Oct-15-23;

Simoes, Henrietta—Sep-1-23;

Sinçiç, Ivan Vilibor—Dec-15-21;

Siri, Aaron—Nov-15-21; Apr-1-22;

Sirotek, Nicole— Feb-1-22;

Skelton, Shawn—Feb-1-21;

Skidmore, Dr. Mark— Apr-15-23;

Sky, Chris— Mar-1-21; Dec-1-21; Oct-1-22; Jun-1-21;



Small, J.— Oct-15-22;

Smith, Alicia— Nov-15-21;

Smith, Dennis— Feb-15-23;

Smith, Jeff— Nov-1-22;

Smith, Sharon— Nov-1-22;

Smith, Zendrie— Mar-15-21;

Snow, Bob— May-1-22;

Soapbox Sewer— Apr-15-22;

Solovyeva, Ariadna— Apr-15-23;

Sones, Mordechai— Nov-1-21;

Spaulding, Diane— Sep-1-22;

Spence, Albert— Sep-15-21;

Squire, Laura— Nov-1-22;

Stabourlos, Anthony— Nov-15-21; Aug-1-22;

Stall, Tricia—Dec-1-23;

Stein, Alex— Nov-15-21; Jan-15-22; Feb-1-22; Oct-15-23;

Stein, Kelly Fahey—Nov-15-21;

Sterl, Rick—Feb-1-22;

Steven from Perth— Oct-15-23;

Stevens, Danya—Nov-1-22;

Stevens, Mary-Jane—Jun-1-22;

Stevens, Rebecca— Nov-1-22;

Stewart, Amanda— Oct-1-23;

St. George, Polly—Nov-1-22;

Stillwagon, Dr. Kevin— Oct-1-21; Oct-15-21;

Stires, Michael—Oct-15-21; Nov-1-21; Apr-1-23;

Stocco, Fabien— Dec-15-21;

Strenger, Alex—May-15-22; Oct-1-23;

Strong, Sherry— Sept-15-22;

Suire, Elizabeth— Nov-15-21;

Susan C— Jun-1-22;

Susan, Nurse— Aug-15-22;

Sunak, Rishi— Feb-1-23; Sep-15-23;



T -

Taylor, Courtney Ann— Apr-1-21;

Taylor, Rashad — Sep-15-22;

Tenpenny, Sherri— Nov-15-21;

Teresi, Bri—Oct-15-23;

Terhes, Cristian—Nov-15-21; Nov-15-21; Jan-15-22;

Theresa (injured)— Mar-1-22;

Thomas (Canadian paramedic)— Oct-1-21;

Thomas, Dr. Paul—Jun-15-22;

Thomason, Betsy— May-15-23;

Thompson, Laura-Lynn Tyler— Oct-1-21; Oct-1-21;

Thompson, Steve— Sept-15-23;

Thorp, Dr. James—Jan-15-22; Jan-15-22; Dec-1-22; Jun-1-23;

Thrasher, Stevie — Jul-1-22; Oct-1-22;

Threet, Hannah Jane— Sept-1-23;

Threet, Jane— Sept-1-23;

Threet, Julie— Sept-1-23;



Tomasi, Paul— Nov-1-22;

Tommey, Polly—Jan-1-22; Sep-15-22; Sep-15-23; Oct-1-23; Oct-1-23;

Tom's Mother— Dec-15-23;

Trozzi, Dr. Mark—Oct-1-21; May-15-22; Dec-1-22; Nov-1-23;

Tucker, Jeffrey— Jul-1-22;

Trudeau, Justin—Aug-1-22; Jul-1-23;

Trump, Donald J.— Dec-15-22;

Truth, Tim— May-15-21; May-15-21; May-15-21; May-15-21;

Turner, Christopher— Sep-1-21;

Turner, Dr. Michael— Nov-1-22;

Tyson, Dr. Brian— Nov-15-21;



U -

Urso, Dr. Richard—Feb-1-22; Feb-1-22; May-1-22;



V -

Valdez, Josephine— Sep-15-22;

Valter, Bernard—Nov-15-21; Dec-15-22; Apr-15-23;

VanOrden, Julie— Feb-20-25;

Varner, Calli— Nov-1-23;

Vasquez, Gilbert— Sep-15-23;

Vera, Rowie— Sep-15-22;

Verdin, Daniel—Sep-15-21;

Villa, Dr. Marivic— Dec-15-23; Dec-31-23; Dec-31-23; Dec-31-23;

Violet (in New York City)— Sep-1-21;

Vlek, Cris— Oct-15-23;

Vliet, Dr. Lee— Sep-15-22;

Vrana, Devin— Dec-1-21;



W -

Wall, Amy— Feb-15-23;

Wallace, Morgan— Jan-15-22;

Wallskog, Dr. Joel— Nov-15-21; Dec-15-23;

Walsh, Josephine— Jul-15-23;

Walsh, Patrick E.— Sep-15-23; Dec-15-23;

Ward, Judy—Nov-15-21;

Warner, Kyle— Nov-15-21; Nov-15-21;

Wasil, Stephanie— Jul-1-22;

Wasil, Zach— Jul-1-22;

Wastila, Dr. Linda—Nov-15-21;

Waters, Dr. Gerry—Sep-15-21;

Watkins, Dan—Sep-15-22;

Watson, Rebecca— Jul-15-21;

Watt, John— Dec-15-22; Mar-30-23;

Webster, Tane— Jun-1-23;

Weinstein, Dr. Bret — Jun-15-21;

Weisel, Jef— Jun-15-23;

Weissman, Rabbi Chenanya— Feb-15-22; Mar-15-22;

Welcome the Eagle (see Benavides, Albert)

Wenstrup, Brad— Sep-15-23;

Wheeler, Dr. Chaminie— Nov-15-21;

Whitmer, Gretchen—Jul-1-23;

Williams, Wendy— Feb-1-22; Nov-1-22;

Williams, Dr. Rob—May-15-23;

Wilkens, Dr. Julia— Jan-1-23;

Wilson, Brian— Jan-1-23;

Witczak, Kim— Nov-15-21;

Woodcock, Janet— Mar-15-22;

Wooten, Dr. Wilma—Sep-15-22; Sep-15-22;



X -



Y -

Yeadon, Dr. Michael— Jun-15-22; Aug-1-22; Dec-15-23;

Yehiel— May-1-22;

Yin, Lan— Apr-15-23;

Yoder, Josh— Mar-15-22;

Yost, Dave— Sep-15-23; Sep-15-23;

Young, Cindy M— Aug-15-22;

Young, Sonya— Dec-15-21;



Z -

Zapantis, Emily—Sep-15-22;

Zeck, Alec— Dec-1-21;

Zedler, Barbara— Jun-15-23; Jun-15-23;

Zelenko, Vladimir—Feb-15-21; Aug-15-21; Nov-15-21; Jun-1-22;

Zempilas, Basil— Oct-15-23;

Zerby, Kate— May-1-22;

Zlatko— Apr-15-23;







UNNAMED INDIVIDUALS

A-

Angry Albertans—Jan-1-22;

Angry Woman—Feb-15-23;

Australian Medical Workers (11 Certified)—Dec-15-21;

Australian Vaccine-Injured Women—Mar-15-23;

B-

Baltimore RN—Aug-1-21;

C-

Canadian TikTokers—Sep-15-22;

Carer Who Woke Up—Jul-1-22;

Children of Minnesota—Jun-1-21;

D-

Daughter whose father is dying—Jan-1-22;

DC Firefighter— Feb-1-22;

E -

Emergency Responder— Nov-1-22;

F -

Father Telephones— Aug-15-22;

Father in Dare County NC— Feb-15-22;

First Nations Restaurant Owner in Ontario— Feb-1-21;

Forest of the Fallen Organizer— (there are various, some off camera, see Forest of the Fallen on main index);

Freedom Flyers— Nov-1-21;

Frightened Woman— Oct-1-22;

Frustrated Father— Feb-1-21;

G -

Geriatric Nurse in Australia— Sep-1-21;

H -

Health Freedom Ireland— Jan-1-22;

Holocaust Survivor— Apr-1-21;

I -

Irishwoman Outside Tallaght Hospital (Woman in Sunglasses)—Sep-15-23;

Irishwoman Outside Tallaght Hopsital (Woman in Orange Cap)—Sep-15-23;

K -

Kiwi RN— Dec-15-21;

M -

Man in Baseball Cap on Doorstep (Anacosta)— Apr-1-23;

Man in Hat Wearing Crucifix— Sep-15-23;Man Sitting in a Chair in a Kitchen— Jan-15-22;

Man with Skin Sensitivities— Apr-1-22;

Montana Nurse— Oct-1-23;

Mother in Kill Devil Hills NC— Nov-1-21;

N -

Neil's Widow—Nov-1-22;

New Zealand Couple—Aug-15-22;

New Zealand Woman—Aug-1-522;

P -

Pediatric Cardiology Technologist—Feb-1-22;

Pharmacist Confronted on Camera—Apr-1-22;

Pharmacist in Saskatoon—Oct-1-22;

Red-Pilled Man—May-15-23;

Retired Vet—Dec-1-22;

S-

Sports Mom— Feb-1-23;

T -

Take Back Our Freedoms Activist—Mar-1-23;

U -

Unjabbed Nurse— Sep-18-24;

Union Electrician—Aug-15-22;

US Mail Carrier—Jun-1-23;

V -

Vaccine Injured Woman Shouting a Warning—Feb-15-22;

W -

Wells Fargo Customer—Apr-1-21;

Woman at Fluoro Lay-Down in Perth—Dec-1-21;

Woman at Forest of the Fallen (there are various, some off camera, see Forest of the Fallen on main index);

Woman in Blue Mask Standing in Doorway (Anacostia)—Apr-1-23;

Woman in Blue Sweater—Sep-15-23;

Woman in Cloth Mask (grieving mother)—Jan-1-23;

Woman in Perth with Heart Damage—Sep-1-22;

Woman with Brain Fog— Feb-15-22;

Woman with Tinnitus (Justice for the Vaccinated Tour)—Nov-1-22;

Woman with Severe Face Rash—Mar-1-23;

Y -

Young Mother with MS—Jan-15-22;



